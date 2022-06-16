США сами признали свою причастность к работе биолабораторий на Украине – МО РФ

17:39
Фото: Москва 24
Соединенные Штаты уже признали свою причастность к деятельности биолабораторий на постсоветском пространстве, в том числе на Украине. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"9 июня на сайте Пентагона было опубликовано официальное заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства. В нем американская администрация признала факт финансирования 46 украинских биолабораторий", – сказал Кириллов.
По его словам, в документе также шла речь о так называемой программе Нанна – Лугара. Ее целью является привлечение к работе бывших советских ученых с целью недопущения их сотрудничества с террористами. Однако, как утверждает Кириллов, ее реализация обернулась военно-биологической деятельностью Пентагона, что подтверждают приведенные в заявлении факты.
Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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