Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Опыты над психбольными на Украине шли минимум с 2011 года, сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, одна из кураторов Линда Опорто Аль-Харун не раз посещала лабораторию под Харьковом.

Кириллов напомнил, что ранее Минобороны РФ заявило, что сотрудники биолаборатории в Мерефе, возведенной на средства США, проводили опыты над пациентами психиатрических клиник в Харькове с 2019 по 2021 год. Одним из организаторов этой незаконной деятельности была гражданка США Аль-Харун.

"Благодаря полученным в ходе специальной военной операции документам нам стало известно, что подобные исследования проводились на Украине как минимум с 2011 года и Аль-Харун неоднократно посещала филиал мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона в Сороковке Харьковской области", – сказал Кириллов.

Ранее Шойгу заявил, что на территории Украины в непосредственной близости у границ России создавались компоненты биологического оружия, отрабатывались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки. Кроме того, по словам министра, возникла угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.

Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями со стороны США. Из нее следует, что к финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

