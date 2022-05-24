Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки – Шойгу

Фото: АР/Russian Defense Ministry Press Service
Возникла угроза создания ядерного оружия Украиной и средств его доставки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Он подчеркнул, что США тайно проводили исследования по биопрограммам США на украинской территории, нарушая взятые международные обязательства. Шойгу отметил, что это документально подтверждено.
"Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки. На ее территории была сформирована сеть из более чем 30 биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США", – цитирует главу Минобороны РИА Новости.
Он добавил, что в непосредственной близости у границ России создавались компоненты биологического оружия, отрабатывались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.
Шойгу также заявил, что НАТО превращала Украину во враждебное России государство, сделав ее инструментом давления на Москву. Альянс вплотную приблизился к границам РФ и в разы нарастил боевой потенциал.
"Были активизированы усилия по вступлению Украины в НАТО, размещению на ее территории коалиционной военной инфраструктуры, а сама страна превращалась во враждебное нам государство, используемое в качестве инструмента давления на Россию", – заключил он.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении завода "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. По словам генерал-майора, под контроль ВС РФ также перешли подземные сооружения предприятия, где укрывались военнослужащие.
Он уточнил, что так называемый командир нацистов "Азова" был вывезен с территории "Азовстали" в специальном бронеавтомобиле в связи с ненавистью жителей Мариуполя за его многочисленные зверства.
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