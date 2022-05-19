В Кремле считают, что жители освобожденных территорий на Украине определят свое будущее

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будущее освобожденных территорий на Украине будет зависеть от волеизъявления их жителей.

"Все действия имеют свою предтечу, а предтечей любых действий в этом плане может быть исключительно выражение воли жителей этих регионов, этих районов", – цитирует его ТАСС.

Песков также отметил, что на данных территориях первоочередной задачей является решение социальных вопросов, так как некоторые районы остались без света, воды и канализации.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о намерении обратиться к Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

