Крым свяжет пассажирское ж/д сообщение с Херсонской и Запорожской областями – Аксенов

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Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.

"Регионы, сопредельные территории (Херсонская и Запорожская области) будут жить нормальной, спокойной человеческой жизнью. У меня сомнений в этом нет", – добавил глава Крыма.

Ранее Аксенов заявил, что в Херсонской области больше нет подконтрольных Украине органов власти. В Крым приезжают жители сопредельных с ним территорий, добавил глава Крыма.

До этого сообщалось, что секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, обращаясь к жителям Херсонской области, заявил, что Россия пришла в регион навсегда.

"В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают", – сказал Турчак.

Кроме того, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область, перешедшая под контроль ВС РФ, вернет себе герб времен Российской империи. В основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными под полный контроль взята вся территория Херсонской области.