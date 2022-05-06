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Общество

16:22

Ветераны ВОВ в Херсонской области получат выплаты от президента РФ к 9 Мая

обществоДень Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, живущие в Херсонской области, получат денежные выплаты от президента России к 9 Мая. Об этом заявил секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

Он рассказал, что вместе с главой ДНР Денисом Пушлиным посетил Херсон, где встретился с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо.

"В преддверии 9 Мая мы поздравляем ветеранов", – цитирует его РИА Новости.

Турчак отметил, что выплаты от президента России проведут в рамках проекта "Подарок ветеранам".

Ранее в Москве стартовала акция "Поздравь ветерана". На площадях и в парках города все желающие могут подписать открытки для героев ВОВ и опустить их в специальные ящики, накануне Дня Победы их передадут в пансионаты ветеранов и партнерские фонды.

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