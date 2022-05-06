В центрах госуслуг можно напечатать портрет ветерана к шествию "Бессмертный полк"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут распечатать фотографию ветерана и составить его анкету к шествию "Бессмертного полка" в центрах госуслуг до 8 мая, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Сотрудники офисов "Мои документы" отсканируют материалы и разместят их в электронной книге "Бессметный полк. Москва", реализуемой с 2015 года. На сегодняшний день там представлено более 200 тысяч историй об участниках Великой Отечественной войны.

Для участия в проекте необходимо принести фотографии, письма и воспоминания о подвигах в офисы "Мои документы" или заполнить сведения самостоятельно на сайте проекта, где также будет возможность редактирования страницы, посвященной герою семьи.

Ранее стало известно, что сбор участников "Бессмертного полка" начнется 9 мая в 12:30 на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская". Старт шествия запланирован на 15:00. По данным мэрии, в акции примут участие более миллиона человек.

В 2022 году шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

