Сбор участников шествия "Бессмертного полка" в Москве начнется в 12:30 9 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сбор участников памятной акции "Бессмертный полк" в Москве начнется 9 мая в 12:30 на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Старт шествия запланирован на 15:00. Участники акции пройдут с портретами участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 километров.

Для участия в шествии необходимо в указанное время прийти на место сбора с фотографией ветерана. С собой рекомендуется взять документ, удостоверяющий личность, надеть удобную обувь и головной убор. По данным мэрии, в акции примут участие более 1 миллиона человек.

"Домашних питомцев лучше оставить дома. Запрещено брать с собой спиртные напитки, колющие и режущие предметы. Не рекомендуется также приезжать на шествие на роликовых коньках, скейтбордах или велосипедах", – говорится в сообщении.

В мэрии напомнили, что станции метро "Тверская", "Пушкинская", "Чеховская", "Маяковская", "Театральная", "Охотный Ряд" и "Площадь Революции" 9 мая будут закрыты.

"Бессмертный полк – это сердце и душа Дня Победы. В этом году он снова пройдет по улицам нашей столицы. Для нас важно навсегда сохранить память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, об их мужестве", – заявила глава столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

В этом году шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.