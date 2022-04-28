Сайт "Бессмертного полка" поможет в поиске родственников, с которыми была потеряна связь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Возможность поиска родственников, с которыми была потеряна связь, появится в личном кабинете на сайте "Бессмертного полка", сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

"Если говорить о самом личном кабинете, то в нем появился ряд нововведений: добавлена возможность поиска людей, разместивших ветеранов с такими же фамилией, именем и отчеством, как ваш герой", – отметила Цунаева.

Участникам, разместившим ветеранов с такими же личными данными, можно будет написать сообщение в личном кабинете.

По словам депутата, при проведении шествия онлайн в последние два года были случаи, когда люди находили потерянных родственников.

Ранее движение "Волонтеры Победы" запустило портал с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ).

На сайте заботаоветеранах.рф можно сообщить о проблеме, с которой столкнулся ветеран, а в преддверии 9 Мая принять участие в акции "Письмо Победы" и поздравить ветеранов. Волонтеры движения на специальном бланке распечатают поздравления и доставят его участникам войны как в РФ, так и за рубежом.

