Сайт "Бессмертного полка" поможет в поиске родственников, с которыми была потеряна связь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Возможность поиска родственников, с которыми была потеряна связь, появится в личном кабинете на сайте "Бессмертного полка", сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.
"Если говорить о самом личном кабинете, то в нем появился ряд нововведений: добавлена возможность поиска людей, разместивших ветеранов с такими же фамилией, именем и отчеством, как ваш герой", – отметила Цунаева.
Участникам, разместившим ветеранов с такими же личными данными, можно будет написать сообщение в личном кабинете.
По словам депутата, при проведении шествия онлайн в последние два года были случаи, когда люди находили потерянных родственников.
Ранее движение "Волонтеры Победы" запустило портал с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ).
На сайте заботаоветеранах.рф можно сообщить о проблеме, с которой столкнулся ветеран, а в преддверии 9 Мая принять участие в акции "Письмо Победы" и поздравить ветеранов. Волонтеры движения на специальном бланке распечатают поздравления и доставят его участникам войны как в РФ, так и за рубежом.
Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате в 2022 году
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