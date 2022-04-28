Шествие "Бессмертного полка" в Москве начнется 9 мая в 15:00

12:28
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Всероссийская акция "Бессмертный полк" состоится в Москве 9 мая в 15:00, сообщила депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения Елена Цунаева.
По ее словам, получено разрешение на подачу официальных заявок на проведение шествия. Актуальную информацию граждане смогут узнать на официальном сайте акции.
"Мы оперативно на сайте "Бессмертного полка России" размещаем информацию: где, когда, в какое время по мере поступления от официальных источников будет проходить шествие, в каких городах", – приводит слова Цунаевой Агентство "Москва".
В этом году шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.
Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате в 2022 году
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