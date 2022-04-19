"Волонтеры Победы" запустили портал с воспоминаниями ветеранов ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение "Волонтеры Победы" запустило портал с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель совета сторонников "Единой России" и "Волонтеров Победы" Ольга Занко.

"Этот портал является народным архивом воспоминаний фронтовиков, несовершеннолетних узников концлагерей, блокадников. Нам кажется важным, чтобы любой человек мог зайти на этот сайт и прикоснуться к истории", – приводит ТАСС ее слова.

На сайте заботаоветеранах.рф можно сообщить о проблеме, с которой столкнулся ветеран, а в преддверии 9 Мая принять участие в акции "Письмо Победы" и поздравить ветеранов, добавила политик. Занко уточнила, что волонтеры движения на специальном бланке распечатают поздравления и доставят его участникам войны как в РФ, так и за рубежом.

Ранее сообщалось о запуске в Москве фотомарафона "Вспомним всех поименно", приуроченного ко Дню Победы. Участникам марафона предлагают опубликовать фото из семейного архива времен Великой Отечественной войны и рассказать о людях и событиях, которые на них изображены.