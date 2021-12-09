Собянин открыл в Музее Победы экспозицию, посвященную 80-летию Битвы за Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Музее Победы открылась новая постоянная экспозиция "Битва за Москву. Первая Победа!". В церемонии открытия выставки, посвященной 80-летию начала контрнаступления Красной армии под Москвой, принял участие Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в подготовке новой экспозиции приняли участие множество специалистов и волонтеров, а также федеральный и столичный музеи Победы. По словам Собянина, выставка призвана рассказать людям об историческом значении Битвы за Москву, которое, к сожалению, довольно часто недооценивается.

"Даже цифры впечатляют: 75% всех танков, половина всей авиации была здесь, это была глобальная битва. С годами значение этой битвы мы понимаем все больше и больше. На самом деле она не уходит куда-то в тень, наоборот, она, очевидно для всех, становится одной из ключевых битв, сражений в истории войны, в истории человечества", – заявил Собянин.

В церемонии открытия экспозиции также приняли участие ветеран Московской битвы Василий Коровкин и ученики кадетских классов школ Москвы. Участник обороны столицы поблагодарил организаторов выставки за их усилия, направленные на защиту исторической правды, и призвал не жалеть средств на сохранение памяти о войне. Также ветеран рассказал о значении сражения.

"Я хочу сказать, что Битва за Москву – величайшее сражение и в истории человечества. Такого сражения за всю историю не было. Достаточно сказать, что 3,5 миллиона войск участвовало в этой битве, она длилась семь месяцев. Участвовало 22 тысячи орудий, 3,5 тысячи танков. Ни одно сражение столько не привлекало [техники], 7 миллионов людей обеспечивали вот это величайшее сражение", – рассказал Коровкин.

Экспозиция "Битва за Москву. Первая Победа!", созданная по инициативе столичных ветеранов Великой Отечественной войны, включает девять тематических разделов. В ней представлены информационные экраны и мультимедийные проекции с воспоминаниями участников сражения, фотографиями и документами. Также посетители выставки могут увидеть личные вещи советских полководцев, участвовавших в Битве за Москву.

Ранее в Центральном музее Вооруженных сил РФ в Москве открылась выставка "Нюрнберг. Начало мира", на которой представлена серия портретов нацистских преступников советского художника Николая Жукова, освещавшего процесс в качестве корреспондента газеты "Правда". Графическая серия "Тени минувшего" включает в себя портреты подсудимых Нюрнбергского трибунала, а также общие зарисовки сцен процесса.

