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13:40

"Москино" покажет фильмы с Юрием Никулиным по случаю 100 лет со дня его рождения

досуг город

Фото: кадр из фильма "Двадцать дней без войны"; режиссер – А. Герман; производство – "Ленфильм"

С 14 по 21 декабря сеть кинотеатров "Москино" покажет фильмы с участием народного артиста СССР Юрия Никулина по случаю 100-летия со дня его рождения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Юрий Никулин был поистине народным артистом. Прежде всего, его имя связано с цирком, где он работал клоуном. <...> Его помнят и по комедиям... <...> Никулин был и прекрасным драматическим актером. В честь 100-летия великого артиста мы подготовили ретроспективу драм, в которых Никулин сыграл главную роль", – сказала гендиректор сети "Москино" Наталья Мокрицкая.

Показы пройдут в кинотеатрах "Молодежный", "Салют" и "Полет". На большом экране продемонстрируют такие картины, как "Чучело" Ролана Быкова, "Двадцать дней без войны" Алексея Германа и "Когда деревья были большими" Льва Кулиджанова. Посещение бесплатно, однако заранее необходимо зарегистрироваться на сайте сети.

В начале октября на фасаде дома на Большой Бронной улице открыли мемориальную доску, посвященную Юрию Никулину. Ее автором выступил скульптор и народный художник России Александр Рукавишников, по замыслу которого необычная форма доски должна ассоциироваться с цирковой ареной.

На доме, где жил Юрий Никулин, установили мемориальную доску

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