"Москино" покажет фильмы с Юрием Никулиным по случаю 100 лет со дня его рождения

Фото: кадр из фильма "Двадцать дней без войны"; режиссер – А. Герман; производство – "Ленфильм"
С 14 по 21 декабря сеть кинотеатров "Москино" покажет фильмы с участием народного артиста СССР Юрия Никулина по случаю 100-летия со дня его рождения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Юрий Никулин был поистине народным артистом. Прежде всего, его имя связано с цирком, где он работал клоуном. <...> Его помнят и по комедиям... <...> Никулин был и прекрасным драматическим актером. В честь 100-летия великого артиста мы подготовили ретроспективу драм, в которых Никулин сыграл главную роль", – сказала гендиректор сети "Москино" Наталья Мокрицкая.
Показы пройдут в кинотеатрах "Молодежный", "Салют" и "Полет". На большом экране продемонстрируют такие картины, как "Чучело" Ролана Быкова, "Двадцать дней без войны" Алексея Германа и "Когда деревья были большими" Льва Кулиджанова. Посещение бесплатно, однако заранее необходимо зарегистрироваться на сайте сети.
В начале октября на фасаде дома на Большой Бронной улице открыли мемориальную доску, посвященную Юрию Никулину. Ее автором выступил скульптор и народный художник России Александр Рукавишников, по замыслу которого необычная форма доски должна ассоциироваться с цирковой ареной.
На доме, где жил Юрий Никулин, установили мемориальную доску
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: