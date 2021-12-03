Сергунина: столичные площадки подготовили программу в честь 80-летия Битвы за Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учреждения культуры столицы подготовили особую программу в честь 80-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой. В общей сложности запланировано более 20 мероприятий, в числе которых концерты, кинопоказы, выставки и многое другое, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Например, москвичей ждет выставка работ военных фотокорреспондентов, концерты, кинопоказы. Для аудитории помладше пройдут театральные представления, мастер-классы и викторины", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Так, Государственный музей обороны Москвы 5 декабря проведет мероприятие под названием "Заря Победы". Участников ожидает квест-викторина, показ документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой", а также праздничный концерт. Также для жителей столицы проведут экскурсию по экспозиции "Великий подвиг защитников Москвы".

В Музее Героев Советского Союза и России стартует выставка "Они отстояли Москву". Она продлится до 8 марта 2022 года. А 5 декабря в рамках выставки в 14:00 пройдет лекция, которая познакомит слушателей с галереей портретов участников Битвы за Москву из собрания музея.

Кроме того, в 12:00 у памятника рабочим Черемушкинского кирпичного завода, погибшим в Великой Отечественной войне, пройдет мемориальная акция.

В музее-панораме "Бородинская битва" будет выставляться экспозиция "Мир хочет знать, кто мы такие". До 16 января 2022 года все желающие смогут посмотреть на графические портреты фронтовиков, жанровые военные сцены, а также зарисовки боевых действий.

Здесь же 5 декабря проведут концерт "Нам родная Москва дорога!". Для гостей мероприятия исполнят музыкальные произведения советских композиторов (фронтовиков и послевоенного времени). Исполнят композиции ученики и преподаватели детской музыкальной школы имени С. И. Танеева. Начало концерта намечено на 14:00.

В музейно-выставочном центре "Тушино" в настоящий момент действует выставка "Битва за Москву", включающая работы художников разных лет: архивные снимки и документы, графические произведения, а также работы современных фотографов.

А музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34" приглашает жителей столицы посетить военно-историческую реконструкцию "Передний край". Она посвящена началу контрнаступления под Москвой в 1941 году.

Подготовили особую экспозицию и в музее Зеленограда. До 19 декабря все желающие могут ознакомиться с документами, фотографиями и личными вещами участников Битвы за Москву.

Не остались в стороне от празднования дня воинской славы библиотеки и культурные центры столицы. Так, 4 декабря на базе библиотеки № 259 для читателей проведут литературно-музыкальную программу. На мероприятии расскажут, какие задачи на фронте выполняли собаки и какой вклад это внесло в общую победу. Начало запланировано на 15:00.

В свою очередь, в библиотеке № 187 5 декабря покажут презентацию "Мы помним!". Ее посвятят культурному следу, оставленному Битвой за Москву. Начало мероприятия в 13:00.

В тот же день в 15:00 культурный центр "Зодчие" организует праздничный концерт "За нами Москва". На мероприятии выступит коллектив "Звуки музыки". В программу концерта войдут 35 песен, написанных в 1960–1980-х годах.

А 8 декабря на базе детской библиотеки № 141 гости смогут больше узнать о героях-защитниках столицы, а также о том, как маскировали Кремль и другие ключевые точки города от фашистских бомбардировщиков. Для детей также подготовлена викторина на знание советской и немецкой военной техники и мастер-класс по созданию объемного макета самолета.

К 80-летию разгрома фашистских войск под Москвой праздничный концерт подготовила музыкальная школа культурного центра "Акулово". Мероприятие пройдет 7 декабря в 17:00. В тот же день в 14:00 в культурном центре "Лира" пройдет концерт ансамбля ветеранов "Сударушка".

На базе культурного центра "Лидер" 9 декабря организуют литературно-музыкальный вечер "Отступать некуда – позади Москва!". Отмечается, что мероприятие начнется в 17:00, а для его посещения требуется предварительная регистрация.

Особую программу к памятной дате подготовят и столичные парки. Так, в "Северном Тушино" в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 "Новосибирский комсомолец" состоится показ первой части военной драмы "Битва за Москву". Для посещения кинопоказа также потребуется зарегистрироваться заранее.

Помимо этого, до 17 января 2022 года в парке будут выставлены работы известных военных фотокорреспондентов, в том числе и снимки из коллекции Государственного музея обороны Москвы. Похожую экспозицию с 1 по 20 декабря выставляют в Таганском парке.

Парк "Дубки" подготовил для москвичей онлайн-мероприятие. Так, 5 декабря в 12:00 экскурсовод Дмитрий Носков расскажет всем желающим об истории формирования и боевом пути московских дивизий народного ополчения. Трансляция будет вестись во всех соцсетях парка.

Специальную программу подготовили столичные детские школы искусств. Например, 4 декабря в 18:00 покажут онлайн-выступление учащихся вокального отделения музыкальной школы "Сокольники". А 5 декабря в детской музыкальной школе имени М. И. Табакова проведут Ассамблею духовых оркестров учебных заведений. Трансляция будет доступна на YouTube-канале центра профессионального мастерства "Духовые инструменты".

Ожидаются и кинопоказы, приуроченные ко дню воинской славы. В частности, 5 декабря "Москино" проведет первую демонстрацию рабочих материалов со съемочной площадки нового фильма Сергея Мокрицкого "Первый "Оскар", а также покажет легендарную документальную ленту "Разгром немецких войск под Москвой".

Ранее сообщалось, что в Москве наградили победителей регионального этапа конкурса "Неизвестный солдат". Военные экспозиции делали ученики, собирая материал и участвуя в поисковых экспедициях. Церемония прошла в Центральном музее вооруженных сил.