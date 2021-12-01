Новогодняя экскурсионная программа стартовала в московском Музее космонавтики

Фото: um.mos.ru
В московском Музее космонавтики в декабре и январе гостей ждет новогодняя экскурсионная программа. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
В рамках специальной праздничной программы организаторы подготовили мероприятие для маленьких посетителей от 4 до 9 лет "Новый год на орбите". Гости вместе с Дедом Морозом изучат скафандр для космонавтов, узнают, как отмечают праздник в космосе и что едят за праздничным столом.
Для школьников и взрослых в музее пройдет тематическая экскурсия "Новый год на МКС".
"Участники экскурсии узнают об особенностях жизни на Международной космической станции, как космонавты готовятся к празднованию Нового года на орбите, сколько раз его отмечают, какие традиции с этим связаны", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".
Кроме того, в Музее космонавтики начала работу почта волшебника. Письма в Великий Устюг можно будет отправить до 30 декабря. Желающим отправить послания напомнили, что следует использовать почтовый ящик "Почты России", который находится рядом с новогодней елкой в фойе музея напротив входа.
Ранее Почта Деда Мороза заработала в 39 столичных парках, подведомственных департаменту культуры. Отправить письмо все желающие смогут по 21 января включительно.
Дети в письмах Деду Морозу попросили "заморозить" коронавирус
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