Новогодняя экскурсионная программа стартовала в московском Музее космонавтики

Фото: um.mos.ru

В московском Музее космонавтики в декабре и январе гостей ждет новогодняя экскурсионная программа. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

В рамках специальной праздничной программы организаторы подготовили мероприятие для маленьких посетителей от 4 до 9 лет "Новый год на орбите". Гости вместе с Дедом Морозом изучат скафандр для космонавтов, узнают, как отмечают праздник в космосе и что едят за праздничным столом.

Для школьников и взрослых в музее пройдет тематическая экскурсия "Новый год на МКС".

"Участники экскурсии узнают об особенностях жизни на Международной космической станции, как космонавты готовятся к празднованию Нового года на орбите, сколько раз его отмечают, какие традиции с этим связаны", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".

Кроме того, в Музее космонавтики начала работу почта волшебника. Письма в Великий Устюг можно будет отправить до 30 декабря. Желающим отправить послания напомнили, что следует использовать почтовый ящик "Почты России", который находится рядом с новогодней елкой в фойе музея напротив входа.

Ранее Почта Деда Мороза заработала в 39 столичных парках, подведомственных департаменту культуры. Отправить письмо все желающие смогут по 21 января включительно.

