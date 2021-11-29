Россиянам рассказали об условиях для посещения вотчины Деда Мороза в Великом Устюге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Власти Вологодской области назвали условия для посещения вотчины Деда Мороза в Великом Устюге. Гостям волшебника потребуется QR-код. Об этом со ссылкой на администрацию региона сообщает РИА Новости.
"Волшебник – персонаж возрастной, да и эпидобстановка обязывает: гости должны иметь сертификат с QR-кодом вакцинированного или переболевшего или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого 72 часа", – отметили в правительстве Вологодской области.
Власти добавили, что в этом году посещение Деда Мороза организованными детскими группами из других регионов запрещено.
Между тем в Великом Устюге традиционно ожидают наплыв туристов: гости из других регионов ходят на экскурсии, общаются с известными сказочными персонажами и встречаются с новогодним волшебником.
Ранее сообщалось, что Дед Мороз прошел курс вакцинации от коронавирусной инфекции перед туром по стране.
Москвичам предложили новый туристический маршрут к Деду Морозу
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