В РЖД представили "Поезд Деда Мороза"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

РЖД представили новогодний проект "Поезд Деда Мороза" – передвижную резиденцию зимнего волшебника. Об этом сообщает ТАСС.

Передвижная резиденция представляет из себя празднично оформленный поезд, в котором есть приемная Деда Мороза, вагон-ресторан и сувенирная лавка. 5 декабря состав отправится из Великого Устюга и за 41 день проедет с остановками более чем в 30 городах страны, в частности в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Ярославле. 13 января 2022 года проект завершится и поезд вернется в точку отправления.

"В каждом городе, где сделает остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки", – отметили в пресс-службе перевозчика.

Ранее в столичных парках заработала почта Деда Мороза. Отправить письмо волшебнику все желающие смогут до 21 января включительно. Следить за содержимым почтовых ящиков ежедневно будут сотрудники зон отдыха. В Московскую усадьбу Деда Мороза все послания на специальном автобусе доставит снеговик-почтовик.

