В РЖД представили "Поезд Деда Мороза"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
РЖД представили новогодний проект "Поезд Деда Мороза" – передвижную резиденцию зимнего волшебника. Об этом сообщает ТАСС.
Передвижная резиденция представляет из себя празднично оформленный поезд, в котором есть приемная Деда Мороза, вагон-ресторан и сувенирная лавка. 5 декабря состав отправится из Великого Устюга и за 41 день проедет с остановками более чем в 30 городах страны, в частности в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Ярославле. 13 января 2022 года проект завершится и поезд вернется в точку отправления.
"В каждом городе, где сделает остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки", – отметили в пресс-службе перевозчика.
Ранее в столичных парках заработала почта Деда Мороза. Отправить письмо волшебнику все желающие смогут до 21 января включительно. Следить за содержимым почтовых ящиков ежедневно будут сотрудники зон отдыха. В Московскую усадьбу Деда Мороза все послания на специальном автобусе доставит снеговик-почтовик.
В парках Москвы заработала почта Деда Мороза
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: