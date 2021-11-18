Новогоднее представление в Кремлевском дворце отменили из-за ситуации с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"
В Кремлевском дворце отменили традиционное новогоднее представление из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.
"Будет создана телеверсия традиционной новогодней сказки, которая будет транслироваться в канун Нового года на детском телеканале "Карусель". Запись спектакля будет также проходить без зрителей", – сказала она.
По словам Крыловой, такое решение было принято с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции среди детей.
Ранее сообщалось, что Дед Мороз прошел курс вакцинации от коронавируса, после чего он отправится в тур по стране.
Также в парках Москвы заработала почта новогоднего волшебника. Отправить письмо все желающие могут до 21 января включительно.
В Москве заработала почта Деда Мороза
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