Туристические поезда запустят из Москвы и Петербурга в Великий Устюг с 12 ноября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 12 ноября из Москвы и Санкт-Петербурга запустят туристические поезда выходного дня в Великий Устюг, сообщили в пресс-службе РЖД.

"№ 921/922 Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва – отправление по пятницам в 17:05, возвращение – в воскресенье в 23:40; № 924/923 Санкт-Петербург – Великий Устюг – Вологда – Санкт-Петербург – отправление по пятницам в 10:20, возвращение – в понедельник в 07:46", – говорится в сообщении.

В составе поезда – спальные вагоны СВ, купе и плацкарт, а также вагон-ресторан. Цена билетов – от 3 262 рублей. Купить их можно на сайте перевозчика, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в кассах.

За двое суток туристы смогут посетить вотчину Деда Мороза, фабрику деревянных игрушек, посмотреть памятники северорусского зодчества, Дворянское собрание в Костроме, Кремль, заложенный Иваном Грозным в Вологде, и другие достопримечательности.

Ранее сообщалось, что в РЖД планируют осенью запустить два новых круговых туристических маршрута из Москвы. По словам заместителя гендиректора холдинга Дмитрия Пегова, первый – "Серебряный маршрут" – пройдет через Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. Второй маршрут – "Сказы Поволжья" – захватит Свияжск, Йошкар-Олу и Нижний Новгород.