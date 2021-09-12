Туроператоры назвали популярные российские направления на новогодние праздники

Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Туроператоры назвали самые популярные российские направления, которые граждане выбирают на Новый год. Лидерами среди регионов уже стали Красная Поляна в Сочи, туры по Золотому кольцу, а также поездки в Подмосковье и Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости представители отрасли.
В пресс-службе сервиса по бронированию путевок Level.Travel рассказали, что на данный момент российские курорты занимают лидирующую позицию. Средний чек на новогодние туры по России составляет всего 28 тысяч рублей, что в скором времени станет сопоставимо с ценой авиабилетов.
По данным компании, минимальная стоимость российских туров составляет порядка 27 тысяч рублей на двоих за восемь дней. В стоимость входит перелет туда-обратно, а также проживание в доме отдыха без питания.
В свою очередь гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что лидером горнолыжной зимы в России является сочинская Красная Поляна, однако спрос будет зависеть от коронавирусных ограничений.
"Въезд туда сопровождается историей с вакцинацией, которая пока не снята. Многие туристы, которые обычно в сентябре бронируют Новый год, взяли паузу", – пояснил Ромашкин.
Он отметил, что на данный момент в стране вакцинировано порядка 40 миллионов человек из 140, в связи с чем потенциальный рынок туроператоров сократился более чем в три раза.
"Если ограничения не будут сняты, то на Кубань поедет немного туристов. Турпотоки будут зависеть от снятия ограничений администрацией региона", – добавил глава "Дельфина".
Вторыми по популярности, по словам Ромашкина, идут гостиницы и пансионаты Подмосковья. В этом случае популярность среди туристов обеспечивает ослабление коронавирусных ограничений.
Дальше идут экскурсионные программы по Золотому кольцу, в Санкт-Петербург, Великий Устюг, добавил гендиректор "Дельфина", отметив, что в последние годы популярность Великого Устюга идет на спад.
"Он стремительно дорожал все эти годы. На новогодние праздники 2021 года поездка туда выходила 30 тысяч рублей на одного человека за трех-четырехдневный тур вместе с дорогой", – пояснил Ромашкин.
Он рассказал, что вкусы современных туристов изменились. Сегодня россияне чаще предпочитают встречать Новый год дома. Далеко не все граждане покидают свой региона в праздничные выходные. А большинство из тех, кто все же решает отправиться в путешествие, выбирают короткие туры на 3–4 дня.
Ранее сообщалось, что российские туристические компании ожидают высокий спрос среди россиян на поездки в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в новогодние праздники.
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