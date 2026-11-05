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05 ноября, 15:25

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Politico: между Берлином и Брюсселем возникли разногласия по статусу Канады в ЕС

Между Берлином и Брюсселем возникли разногласия по статусу Канады в ЕС – СМИ

Фото: depositphotos/ginasanders

Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разошлись в подходах к предложению о предоставлении Канаде статуса ассоциированного члена Евросоюза. Об этом сообщает RT со ссылкой на Politico.

По данным СМИ, Берлин выступает против инициативы, которую продолжает продвигать глава ЕК. Разногласия усилились после саммита ЕС и Канады, прошедшего 29–30 октября в Монреале. Германия смогла убрать из финального совместного документа упоминание о том, что Канада может стать ассоциированным членом, но фон дер Ляйен не отказалась от этого термина.

В Берлине эту инициативу сочли упреком в адрес Мерца. До этого он сам выступал за предоставление такого же статуса Украине. Его идею не поддержали, включая Киев, напомнили журналисты.

Споры Берлина и Брюсселя не ограничиваются статусом Канады. Они касаются и бюджета, и обороны. Германия не поддержала проект долгосрочного бюджета ЕС на сумму около 2 триллионов евро. Также Берлин высказался против учреждения Европейского совета безопасности, говорится в публикации.

В настоящее время страны ЕС не смогли договориться об упоминании статуса ассоциированного члена объединения для Канады. При этом Италия выступила с компромиссом: зафиксировать, что ассоциированное членство – инициатива ЕК. Канада, в свою очередь, предпочла бы обозначить отношения с ЕС как "альянс будущего".

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