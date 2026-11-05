Банк Англии повысил ключевую ставку впервые за три года

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Банк Англии, который выполняет функции Центробанка Великобритании, впервые с августа 2023 года поднял ключевую ставку. Она увеличилась на 25 процентных пунктов – до 4%, говорится в заявлении регулятора.

Комитет по денежно-кредитной политике принял решение на заседании, которое прошло 4 ноября. Голоса распределились большинством – восемь против одного. Также один член комитета выступал за более резкое повышение – на 50 процентных пунктов, до 4,25%.

Решение совпало с ожиданиями большинства экспертов лондонского Сити. Причиной повышения стало ускорение инфляции: в сентябре она достигла 3,5% – самого высокого уровня за 11 месяцев. Цель Банка Англии – удерживать инфляцию на уровне 2%. Ускорение инфляции прежде всего было вызвано ростом цен на энергоносители вследствие войны США и Израиля против Ирана.

Ранее киберпреступники похитили 118 миллионов евро у французского финансового конгломерата Credit Mutuel, который предоставляет банковские и страховые услуги. Речь идет о подгруппе организации – Credit Mutuel Arkea. По данным СМИ, сумма составила более 133 миллионов долларов.