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04 ноября, 21:07

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Telegramme: хакеры вывели из французского банка Credit Mutuel 118 млн евро

Хакеры вывели из французского банка Credit Mutuel 118 млн евро – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Хакеры похитили 118 миллионов евро у французского финансового конгломерата Credit Mutuel, который предоставляет банковские и страховые услуги. Об этом сообщило издание Telegramme.

Речь идет о подгруппе организации – Credit Mutuel Arkea. По данным газеты, сумма составила более 133 миллионов долларов.

Средства перевели на множество счетов, привязанных к платформам по обмену криптовалюты. В Credit Mutuel заявили, что инцидент не повлечет никаких финансовых последствий для клиентов. При этом в приложениях банка стали недоступны некоторые операции.

Кроме того, Французская служба крови (EFS) сообщила, что 2 ноября один из поставщиков холодильного оборудования службы подвергся кибератаке. Были затронуты системы мониторинга и управления холодильными камерами, установленные на трех объектах EFS.

По данным EFS, температурные пороги и настройки размораживания выставили на крайне высокие значения. Системы слежения и оповещения позволили быстро выявить отклонения и принять меры, чтобы не допустить порчи образцов и компонентов крови. Из предосторожности содержимое пострадавших холодильников перевели в другие камеры.

"Никаких последствий для здоровья пациентов не выявлено. Потерь компонентов крови не зафиксировано", – заключили в службе.

Одновременно с этим, согласно данным римской газеты Messaggero, в нескольких супермаркетах Рима и столичной области Лацио после хакерской атаки выбросили тонны продуктов. Системы охлаждения вышли из строя, а температура в морозильных камерах поднялась выше 50 градусов.

В Риме пострадали три супермаркета, еще один – в районе города Сабаудия. В одном из магазинов на полу стояли десятки поддонов под белыми пластиковыми полотнами – под ними находились тонны испорченной продукции.

Наиболее серьезные последствия связаны с утилизацией йогуртов, свежей пасты, мясных изделий и другой продукции. В другом супермаркете полностью разгрузили морозильные камеры.

"Это была сюрреалистичная картина. Лед полностью растаял, а продукты плавали в воде", – рассказал один из сотрудников супермаркета.

Работники рассказали, что теплая вода испортила часть товаров, а отдельные упаковки разбухли и лопнули прямо в морозильниках.

Волна кибератак на холодильное оборудование дошла и до Германии. Неизвестные хакеры включили режим разморозки рефрижераторов в магазинах в трех федеральных землях, из-за чего продукты приходится выбрасывать тоннами.

Журналисты писали, что атаки затронули торговые точки в Северном Рейне – Вестфалии, Бремене и Баварии. К расследованию подключились сотрудники криминальной полиции, которые занимаются киберпреступностью.

Также похожие инциденты были зафиксированы в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Швеции и Эстонии. Пострадали десятки компаний. В Бельгии под удар попали Ahold Delhaize, Colruyt, Carrefour, Intermarché и Spar, в Ирландии – сеть SuperValu. Кроме того, атака затронула почти 20 компаний в Нидерландах и как минимум одну в Эстонии.

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