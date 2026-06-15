РБК: крупнейший банк Португалии предупредил россиян о закрытии счетов

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Крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos предупредил часть россиян о принудительном закрытии счетов с 14 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на клиентов финорганизации.

По данным СМИ, соответствующую рассылку получили несколько пользователей. Им сообщили о намерении банка закрыть все связанные счета, а также аннулировать сопутствующие услуги. В связи с этим клиентов попросили вернуть неиспользованные чековые книжки, инструменты доступа и распоряжения счетом. При этом деньги с него можно взять в отделении банка.

Среди получателей такого сообщения в основном обладатели паспортов России без вида на жительство или те, кто не обновил информацию о своем статусе в банке. Аналогичные сообщения приходили и тем, кто работает на европейские или португальские компании, а также имеет ВНЖ Португалии.

По словам одной из клиенток банка, финансовая организация намерена закрыть счета всем, у кого российские паспорта без действующего ВНЖ.

Ранее стало известно, что литовский Swedbank не будет обслуживать клиентов на русском языке с 10 сентября. В рассылке банка сообщалось, что с указанной даты обслуживание будет возможно только на литовском и английском языках. Это касается интернет-банка, мобильного приложения, банкоматов Swedbank, консультаций по телефону и в отделениях.