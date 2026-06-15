Турпоезд "Огни Севера" уйдет в единственный в году рейс 30 октября

Фото: МАХ/"ФПК. Лучше поездом!"

Единственный в текущем году рейс туристского поезда "Огни Севера" по маршруту Москва – Петрозаводск – Мурманск – Беломорск – Вологда – Москва стартует 30 октября. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

"Приглашаем отправиться в города Русского Севера, чтобы увидеть волны Баренцева моря, Музей кружева и познакомиться с традициями карелов и саамов!" – предложили в ФПК.

Пассажиры поезда посетят "Дом Халла" в Петрозаводске, природный парк "Териберка", Саамскую деревню, Музей Карельского фронта в Беломорске и Дом вологодского масла. Также туристы смогут увидеть северное сияние. К билету можно приобрести организованные экскурсии.

В составе четырехдневного турпоезда – современные вагоны "Люкс", СВ и купе, а также два вагона-ресторана, вагон-бар, вагон-душевая и вагон-спа с инфракрасной сауной.

Кроме того, с 3 сентября перезапустят туристический поезд "К виноградникам у моря". Состав проследует по маршруту из Москвы в Тамань и Новороссийск, а затем вернется в столицу. Пассажиров ждет насыщенная программа.