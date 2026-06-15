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15 июня, 19:05

Город

В Москве увеличилась активность лисят

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подрастающие лисята проявляют повышенную активность в Москве и исследуют территории города. Об этом в беседе с ТАСС заявил начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

"Лисицы, будучи одиночными животными, не образуют стай, а предпочитают передвигаться индивидуально", – указал он.

В последние годы лисиц в Москве можно встретить не только в лесных массивах, но и в парках, во дворах и на окраинах жилых районов. Заметив лису в парке или на другой природной территории столицы, следует сохранять дистанцию и наблюдать за животным издалека. Не стоит приближаться, подкармливать или вмешиваться в поведение животных. Это опасно и для человека, и для самого зверя.

Тем, кто отвечает за территории и их содержание, нужно заранее позаботиться, чтобы люди реже встречали лис. Для этого надо поставить качественное ограждение, убрать все, чем лисы могут питаться, а также заделать возможные проходы в подвалы и под хозяйственные постройки.

В Москве обитает рыжая лисица (Vulpes vulpes), наиболее известный и распространенный представитель семейства псовых. Эти хищники легко адаптируются к изменениям в окружающей среде и могут жить почти во всех природных зонах.

Ранее стало известно, что специалисты отдела спасения диких животных Московского зоопарка за 10 месяцев работы помогли более чем тысяче животных. Еще около 60 особей изъяли из неподходящих условий содержания без необходимых документов и транспортировали в центр воспроизводства редких видов животных и другие филиалы Московского зоопарка.

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