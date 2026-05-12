12 мая, 13:10

Город

Специалисты Московского зоопарка спасли уже более тысячи диких животных

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Специалисты отдела спасения диких животных Московского зоопарка за 10 месяцев работы помогли более чем тысяче животных, передает портал мэра и правительства столицы.

"Еще около 60 особей изъяли из неподходящих условий содержания без необходимых документов и транспортировали в центр воспроизводства редких видов животных и другие филиалы Московского зоопарка", – поделился руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

Вместе с управлением экологического контроля столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды специалисты отдела помогают представителям фауны, которые встречаются в городской среде. В их числе – ежи, белки, лисы, кабаны, лоси, бобры, а также различные виды птиц, попавшие в беду. Ветеринары, зоологи и инспекторы выезжают по заявкам неравнодушных горожан на место обнаружения животных, осматривают их и проводят необходимые процедуры.

Диспетчеры круглосуточно принимают заявки от горожан по телефонам 112 и 8 (495) 777-77-77. Они обрабатывают их и передают специалистам для выезда и спасения подопечных. Ветеринары и зоологи осматривают животное, проводят необходимые процедуры и, если не требуется реабилитация, отпускают его в естественную среду обитания.

Если же после осмотра специалисты решают, что необходимы дополнительные исследования и реабилитация, зверей и птиц перевозят в зоопарк, где имеется современное оборудование – компьютерные томографы, рентгеновские аппараты, эндоскопы, УЗИ, стоматологическое оборудование, кислородные концентраторы и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В настоящее время реабилитацию проходят около 750 спасенных животных. В частности, в этом году состоялось 6 выездов к лосям, оказавшимся около городской застройки. Все сохатые были возвращены в естественную среду. При этом в феврале 2 лосихи зашли на территорию социального дома "Ярославский", находившегося на реконструкции. Чтобы минимизировать стресс животных, строители демонтировали часть ограждения, создав безопасный коридор, что позволило вернуть обеих самок в национальный парк "Лосиный остров".

Кроме того, в марте поступала заявка об ослабленной птице, найденной под машиной на парковке у МКАД. Ветеринары определили, что это чомга – представитель Красной книги Москвы, перевезли ее в зоопарк, а после успешной реабилитации выпустили на Царицынские пруды.

В конце апреля из детского сада в районе Фили-Давыдково поступила заявка о лисе с потомством, поселившейся в норе под игровой площадкой. Зоологи отловили зверей, оказали им помощь и перевезли на подготовленный участок в лесу Троицкого округа, где для них построили нору, укрыли лапником и положили корм.

В апреле также была получена заявка об ослабленном бобре на территории Серебряного бора. На животном обнаружили неглубокие раны. Его перевезли в зоопарк, провели исследования, назначили курс лечения и после восстановления вернули в естественную среду.

Чтобы помочь животным, содержащимся в непригодных условиях и без необходимых документов, специалисты сотрудничают с природоохранными ведомствами, например Росприроднадзором и прокуратурой. Таким образом, почти за год сотрудники спасли около 60 животных. Уточнялось, что обычно их изымают у владельцев.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что защита животных, попавших в ненадлежащие условия содержания, – это очень важная работа, и поблагодарила коллег из городских служб за профессионализм.

По ее словам, благодаря оперативности два прекрасных представителя кошачьих обретут достойные и комфортные условия жизни. Речь идет о двух взрослых африканских львах – самце и самке, которых в марте изъяли у жителя садоводческого некоммерческого товарищества "Круиз". Они содержались в ненадлежащих условиях и без необходимых документов.

Процедуру изъятия инициировала столичная межрайонная природоохранная прокуратура. Специалисты ввели львов в состояние наркоза, провели первичную диагностику, транспортировали в центр воспроизводства редких видов животных, где хищники прошли карантин и сейчас находятся под наблюдением ветеринаров, которые разрабатывают для них индивидуальные рационы питания.

Также в начале апреля специалисты отдела спасения и инспекторы управления экологического контроля изъяли самца кошачьего лемура, который жил в ненадлежащих условиях в антикафе "Лемур-кафе "Вася". Эти животные занесены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Столичный департамент природопользования совместно с Басманной межрайонной прокуратурой проверил условия содержания редкого животного. Ветеринары осмотрели его, поместили в транспортную клетку и перевезли в Московский зоопарк, где поселили во временный не экспозиционный вольер для адаптации.

Акулова добавила, что по прибытии животному предложили фрукты и овощи, а также разработали индивидуальный план питания, соответствующий видовым потребностям. Лемур хорошо перенес дорогу и сразу начал с любопытством осваивать свой многоуровневый вольер.

Московский зоопарк является динамично развивающимся пространством, где ведется научная работа, проходят международные конференции, реализуются образовательные программы. В начале 2025 года зоопарк установил мировой рекорд по числу представленных видов животных – 1 253 вида, а к 2026 году их количество превысило 1 280.

Ранее сообщалось, что на Большой пруд старой территории Московского зоопарка вернулись красные и розовые фламинго. Птицы провели зиму в теплом вольере и в начале мая впервые вышли на открытый воздух.

