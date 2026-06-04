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04 июня, 11:46

Город

Эрнст заявил, что в Москве через несколько лет может появиться "Диснейленд"

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Через несколько лет в Москве может появиться "очень эффективный "Диснейленд", заявил генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст в рамках ПМЭФ.

Он объяснил, что новая площадка может появиться на месте кинокластера "Москино", и указал, что в городе был за небольшой срок построен большой киногород. Сейчас в нем есть несколько "феноменальных локаций", например Москва 20-х годов, построенная для сериала "Лиля".

"Если нам, как кинематографистам, нужны временные декорации только на время съемки, Москва дофинансирует это для того, чтобы эти декорации могли существовать и в дальнейшем", – добавил Эрнст.

По его мнению, в столичном "Диснейленде" смогут проходить "системные экскурсии", в ходе которых гостям представится возможность наблюдать за кинопроизводством. Это не только поднимет интерес к кинематографу, но и станет дополнительным заработком и развлечением как для туристов, так и жителей столицы.

Ранее сообщалось, что киностудия "Союзмультфильм" в течение нескольких ближайших лет может запустить несколько новых парков развлечений. С инициативой развивать в РФ площадки, масштаб которых будет сравним с "Диснейлендами", выступил член комитета Совета Федерации по культуре Айрат Гибатдинов. Он отметил, что эти парки должны быть основаны на отечественных персонажах.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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