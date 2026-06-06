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06 июня, 12:06

Мэр Москвы

Собянин: начался прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начался прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация". Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.
 
По словам мэра, в рамках конкурса члены жюри смогут выбрать победителей в 9 номинациях, а также обладателя специальной премии для молодых реставраторов. Также участие в выборе победителей и обладателя специальной премии примут москвичи с помощью проекта "Активный гражданин".
 
Подать заявку на участие в конкурсе можно до конца августа. Лауреатов наградят в декабре 2026 года.
 
"Московская реставрация" проводится с 2011-го. В этом году мероприятие состоится в 16-й раз. В нем уже приняли участие 1 186 коллективов и специалистов.
 
В прошлом году награды получили Саввинское подворье (терем начала XX века, фасад которого украшен уникальными изразцами), а также Египетский павильон в усадьбе Останкино (памятник деревянного зодчества конца XVIII века).
 
Среди лауреатов были павильоны ВДНХ и клуб фабрики "Свобода". В народной номинации по итогам голосования в проекте "Активный гражданин" лучшей стала Церковь Вознесения в Коломенском – объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее стало известно, что дворец культуры завода "Серп и молот" после реставрации превратится в арт квартал. До начала реставрации объект находился в аварийном состоянии, в связи с чем там усилили несущие конструкции, заменили кровлю и отремонтировали центральную лестницу. В данный момент рабочие приводят в порядок дворовые фасады.

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