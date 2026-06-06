Собянин сообщил об уничтожении уже 24 беспилотника, летевшего к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над Москвой уничтожили еще один беспилотник, который летел на столицу днем в субботу, 6 июня, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Градоначальник подчеркнул, что в настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака дронов на столицу начала фиксироваться утром 5 июня. В настоящий момент было уничтожено 24 БПЛА.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал, что Украина будет наказана за усиление ударов по городам России как военным, так и судебно-правовым путем. Москва открыта к переговорному процессу, но это не отменяет ответственности Киева за преступления против мирных граждан.

