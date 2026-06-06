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06 июня, 11:39

Политика

Володин анонсировал обсуждение поручений Путина с ПМЭФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума на грядущем собрании совета обсудит план законодательного выполнения поручений Владимира Путина, которые были озвучены им на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

В частности, депутатам ГД и правительству необходимо будет законодательно закрепить инструмент стажировок для получения первичного опыта профессиональной деятельности, отложить снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения (УСН) на НДС, а также проработать льготные условия для малых и средних компаний в производственных сферах.

При этом Володин отметил, что, помимо экономических вопросов, интерес вызвали и другие темы, в том числе связанные с глобальной безопасностью и военными конфликтами.

Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина прошло вечером 5 июня. Сессия длилась более 3,5 часа. В свою очередь, программная речь президента РФ продолжалась 45 минут. Это одно из самых лаконичных выступлений российского лидера на форуме.

В своем выступлении Путин коснулся как экономических, так и политических вопросов. В частности, российский лидер указал на то, как политика "хаоса" европейских элит негативно влияет на ситуацию в мире.

Также Путин упомянул санкции в отношении России и якобы изоляцию страны. По его словам, воровство международных активов России необратимо повлияло на доллар и евро, а никакой международной изоляции изначально не было.

Путин заявил о росте российского ВВП в апреле

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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