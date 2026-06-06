Россиянин пострадал при атаке БПЛА на суда в Азовском море

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Одним из пострадавших в результате атаки БПЛА на суда в Азовском море является гражданин России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

"В ходе уточнения было установлено, что один из членов экипажа, ранее объявленный погибшим, выжил. Он имеет гражданство РФ и не является азербайджанцем по происхождению", – заявили в ведомстве.

Уточняется, что погибли четыре гражданина Азербайджана, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, обнаружены тела двух погибших – Раджаба Ахадова и Мухаммеда Алиева. Баку работает над их доставкой на родину.

В свою очередь, пострадавшие Самид Ибадзаде и Рашад Мадатханов выписаны из больницы, а Эмин Валехов и Намиг Джафарли продолжают получать лечение в больнице Ейска.

Корабли "Натра" и "Циркон" были атакованы украинскими беспилотниками в Таганрогском заливе Азовского моря 5 июня. В состав экипажей двух судов входили 25 человек, в том числе граждане Азербайджана.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. По ее словам, РФ поддерживает контакты с посольством Азербайджана и МИД республики по поводу случившегося.