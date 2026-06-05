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05 июня, 12:44

Происшествия

Пять граждан Азербайджана погибли после атаки на два судна в Азовском море

Фото: 123RF.соm/13857676767

Пять граждан Азербайджана погибли после атаки БПЛА на грузовые суда "Натра" и "Циркон" в Таганрогском заливе Азовского моря, сообщил начальник пресс-службы МИД страны Айхан Гаджизаде.

"В ночные часы были осуществлены дроновые атаки на два иностранных грузовых судна. 25 граждан Азербайджана входили в состав экипажей этих двух судов", – уточнил дипломат.

Гаджизаде также подчеркнул, что указанные корабли не принадлежат Баку. По его словам, о гибели азербайджанцев азербайджанскую сторону уведомила Москва. При этом еще три гражданина страны получили ранения. Пострадавших разместили в городской больнице Ейска.

МИД Азербайджана координирует работу с соответствующими органами и представительствами стран в связи с произошедшим. На место ЧП выехало несколько сотрудников посольства государства в РФ.

Ранее из-за атаки украинского дрона в Брянской области погиб машинист автокрана. Целью вражеской атаки стал специализированный транспорт ПАО "Россети Центр" "Брянскэнерго" в городе Почепе. Еще одной жертвой стал другой сотрудник энергокомпании, получивший ранения.

Несколько человек пострадали в результате атаки дронов в Санкт-Петербурге

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