"Моспитомец" приглашает познакомиться с щенками и котятами из городских приютов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Захаров Игорь

Сервис "Моспитомец" на портале mos.ru обновил каталог животных, доступных для пристройства из городских приютов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Сейчас в базе находятся 48 анкет щенков и 6 анкет котят в возрасте до года. Самым юным из них около 2 месяцев.

Животных в раннем возрасте проще обучать, социализировать и приучать к правилам поведения. Особенно это касается щенков, так как своевременная дрессировка помогает избежать проблем с тревожностью, страхами и агрессией. Молодые питомцы быстрее осваивают границы дозволенного и легче адаптируются к новым условиям.

При этом животным из приютов необходимо время, чтобы привыкнуть к новому дому. Владельцам рекомендуют внимательно следить за питомцем в первые недели, не отпускать его одного на улицу и обязательно использовать ошейник с адресником во время прогулок.

Примечательно, что щенки и котята могут по-разному реагировать на смену обстановки. Кто-то становится пугливым и осторожным, а кто-то, наоборот, активно исследует окружающий мир.

Среди собак, которые сейчас ждут хозяев, – восьмимесячная Масяня из приюта "Зеленоград". Спокойная и дружелюбная к другим животным, собака медленно привыкает к новым условиям, поэтому ей подойдет размеренная жизнь в частном доме.

Еще одна воспитанница приюта – восьмимесячная Мадонна. Любознательная собака только учится гулять на поводке и пока больше интересуется новыми запахами и впечатлениями, чем общением с людьми. Завоевать ее доверие помогают любимые лакомства.

Любителям активных питомцев может понравиться десятимесячная Тесса. Рыжая собака любит игры, но предпочитает изучать мир вдумчиво и спокойно. Она уверенно чувствует себя на прогулках и хорошо ходит на поводке.

Девятимесячный Арракс пока осторожно относится ко всему новому, но проявляет интерес к людям и постепенно осваивает прогулки за пределами приюта.

В приюте ТиНАО нового хозяина ждет десятимесячная Орлея. Немного застенчивая, но очень добрая собака любит играть с мячиками и игрушками, а также с удовольствием исследует окружающий мир во время прогулок.

Там же живет десятимесячная Агма – ласковая рыжая собака с мягкой шерстью и внимательным взглядом. Сотрудники приюта называют ее очень доброй и нежной.

Специалисты напоминают, что понятие "щенячий возраст" зависит не только от даты рождения, но и от породы. Мелкие собаки обычно взрослеют к 8–10 месяцам, средние – примерно к году, а представители крупных пород могут сохранять щенячьи повадки до двух-трех лет.

В каталоге представлены и котята, которые ищут новый дом. Трехмесячный Локи из приюта "Искра" отличается активным характером, любит играть и уже приучен к лотку. Сейчас он живет вместе с братом и сестрой.

Его соседка по приюту Оливия также находится в поиске семьи. Трехмесячная кошечка любит исследовать окружающий мир, много двигается и хорошо пользуется лотком.

В приюте ТиНАО хозяев ждет девятимесячный рыжий кот Мандаринка, которого сотрудники называют настоящим генератором хорошего настроения благодаря его энергичному и любознательному характеру.

Десятимесячный Игорек из приюта "Зеленоград" отличается независимым нравом. Пушистый бело-серый кот охотно встречает гостей, но проявляет ласку только тогда, когда сам этого хочет.

Еще одна воспитанница "Зеленограда" – десятимесячная Кава. Черная кошка с серебристыми вкраплениями на шерсти сначала относится к людям настороженно, однако быстро привязывается к тем, кто проявляет терпение и заботу. Несмотря на небольшую особенность одного глаза, она остается активной и любознательной.

По словам ветеринаров, кошки считаются котятами примерно до года. После этого начинается период юности. При этом сроки взросления зависят от породы: крупные кошки, например мейн-куны и сибирские, достигают полной зрелости в возрасте от 1,5 до 3 лет, тогда как небольшие породы взрослеют уже к 10–12 месяцам.

Чтобы лично познакомиться с понравившимся питомцем, необходимо открыть его анкету в сервисе "Моспитомец", нажать кнопку "Записаться" и оставить контактные данные. После этого сотрудники приюта свяжутся с потенциальным хозяином для согласования времени визита.

Передача животного осуществляется по договору ответственного содержания, а на принятие окончательного решения будущему владельцу дается три дня.

Ранее функции сервиса "Моспитомец были продемонстрированы на Форуме гуманного отношения к животным в Москве. Все животные в каталоге полностью готовы к переезду в новый дом. Сервис формирует подходящие условия для поиска питомца.

На форуме стало известно, что Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и еще семь регионов стали лучшими в работе с бездомными животными.