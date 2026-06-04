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04 июня, 11:14

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Силуанов заявил о наличии у РФ "противоядия" на случай новых рисков

Силуанов ответил на вопрос о плане на случай, если в РФ "шарахнет что-нибудь новое"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

У России выработалось определенное противоядие на тот случай, если опять "шарахнет что-нибудь новое", заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в ответ на вопрос о Фонде национального благосостояния (ФНБ).

Модератор сессии, председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров задал Силуанову вопрос о запасе прочности ФНБ и о том, будет ли у России резервы для того, чтобы ответить на новые угрозы и риски, если "шарахнет".

"У нас постоянно шарахает <...> ФНБ сократился, но мы для этого, собственно, его и создавали, в тучные годы накапливаем, в те годы, когда требуется, используем", – цитирует Силуанова РБК.

Министр подчеркнул, что фонд использовался и для технологического, инфраструктурного развития, что также дало свой вклад. Однако смысл резервов заключается в том, чтобы помогать бюджету. При этом запас прочности, по словам Силуанова, – это в первую очередь граждане РФ и возможности российских технологий.

Минфин РФ разработал законопроекты, гарантирующие стабильное исполнение бюджета независимо от внешних условий, указывал ранее министр. По его словам, эти инициативы направлены на бесперебойное финансирование социальных программ, обороны, безопасности, технологических приоритетов, а также обязательств, привязанных к инфляции и уровню процентных ставок.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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