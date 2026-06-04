Режим ЧС ввели в Славянском районе Кубани после прорыва дамбы

Фото: МАХ/"Роман Синяговский"

Режим ЧС ввели в Славянском районе Краснодарского края из-за прорыва дамбы. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) района в мессенджере MAX.

"Поступила информация о проране в теле дамбы обвалования реки Кубань за СНТ "Нефтяник". Размеры прорана в ширину 25–30 метров. Разлив прорана угрожает населенному пункту хутор Урма", – говорится в публикации.

Граждан оповестили о случившемся с помощью сирен, эвакуировали 17 человек. Они размещены в гостинице в станице Анастасиевской. Кроме того, пункты временного размещения подготовили в ФОК "Олимп" и в Доме культуры "Анастасиевский".

На месте происшествия работают 494 человека и 25 единиц техники. Всего за время выполнения работ по повышению параметров дамб обвалования уложено порядка 30 тысяч мешков с песком и установлено 200 метров водоналивной дамбы обвалования.

Ранее режим ЧС объявили в четырех населенных пунктах из-за перелива воды из русла реки Кубани после дождей. Речь идет о станице Троицкой, селе Гвардейском, хуторах Уме и Западном. Позднее жителей эвакуировали. Пункты временного размещения организовали в городе Крымске и селе Экономическом.