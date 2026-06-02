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02 июня, 15:31

Происшествия

Режим ЧС ввели в 4 населенных пунктах района Кубани из-за перелива воды из русла реки

Фото: МАХ/"Оперативный штаб – Краснодарский край"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в 4 населенных пунктах Крымского района Краснодарского края из-за перелива воды из русла реки Кубани после дождей. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В частности, режим ЧС ввели на территории станицы Троицкой, села Гвардейского, а также хуторов Урма и Западного.

Оперштаб добавил, что жители СНТ "Йодник" в хуторе Западном и станицы Троицкой эвакуированы. 19 человек находятся в пункте временного размещения.

Ранее уровень воды в реке Акташ в Хасавюртовском районе Дагестана превысил критическую отметку, из-за чего возникла угроза подтопления ближайших населенных пунктов. В связи с этим на месте начали дежурить спасатели. Специалисты регионального министерства природных ресурсов непрерывно мониторят обстановку.

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