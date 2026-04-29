Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 23:18

Происшествия

Путин попросил Кадырова сделать все для поддержки пострадавших от паводка в Чечне

Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель

Владимир Путин обратился к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с просьбой оказать всю необходимую помощь пострадавшим от паводка в регионе. Слова президента передает пресс-служба Кремля.

"Надеюсь, что будет все сделано для поддержки пострадавших людей", – подчеркнул Путин.

Сильные дожди фиксировались в Чечне с 28 марта. Из-за непогоды оказались подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты. В связи со сложившейся ситуацией в регионе ввели режим ЧС для защиты местных жителей и устранения последствий непогоды.

Позже Кадыров заявил, что 143 дома строятся в Гудермесском районе Чечни для местных жителей, чье жилье было повреждено в результате паводков. Глава региона пообещал, что все пострадавшие семьи получат благоустроенное жилье.

Читайте также


властьпроисшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика