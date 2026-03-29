В Чечне ввели режим ЧС из-за непогоды

Фото: телеграм-канал Baza

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Чечне для защиты местных граждан и устранения последствий непогоды. Соответствующий приказ подписал глава республики Рамзан Кадыров.

Сильные дожди фиксируются в регионе с 28 марта. Из-за непогоды оказались подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты.

Сильнее всего пострадал Гудермесский район: из-за ливней и увеличения уровня воды в реках подтопленными оказались около 750 домов, эвакуированы более 500 жителей.

Сильные ливни обрушились на Дагестан вечером в пятницу, 27 марта. Из-за непогоды в Махачкале размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка, а мощный поток воды подтопил улицы и машины. Власти региона ввели на всей территории республики режим повышенной готовности, при этом в Махачкале объявлен режим ЧС.

