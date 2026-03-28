28 марта, 17:06

Общество

Режим повышенной готовности введен на всей территории Дагестана из-за подтоплений

Фото: телеграм-канал Readovka

Власти Дагестана ввели на всей территории республики режим повышенной готовности из-за подтоплений. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации главы региона Сергея Меликова.

Уточняется, что режим повышенной готовности будет действовать до 30 марта. В Махачкале режим ЧС продолжает действовать. При этом вода на отдельных участках рек Черкес-озень и Тарнаирка начала спадать.

"Задействовано более 10 единиц специальной техники, и первые результаты уже видны: вода начала спадать в отдельных участках", – сказано в сообщении.

Кроме того, во всех пострадавших от наводнения муниципалитетах республики были развернуты оперштабы, которые координируют работу по восстановлению инфраструктуры.

В это же время власти города Дербент готовят списки пострадавших и прорабатывают вопрос о выделении материальной помощи, говорится в телеграм-канале главы города Ханлара Пашабекова. При этом ливневые сети Махачкалы были заблаговременно расчищены от грязи и мусора на протяжении пяти дней для обеспечения их бесперебойной работы, отметили в пресс-службе администрации города.

Также из-за обрушения железнодорожного моста движение поездов на участке от Хасав-Юрт до Кади-Юрт и на станции Тарки в Дагестане было приостановлено, сообщает пресс-служба РЖД. Кроме того, на станции Махачкала на 2,5 часа задерживается поезд из Москвы в Дербент.

Ожидается, что пассажиров поездов из Дербента в Москву и обратно на участке от Махачкалы до Манаса перевезут на автобусах. При этом оказались полностью отменены два пригородных поезда от Махачкалы до Дербента, а маршруты следования еще пяти поездов были сокращены.

Мощные ливни обрушились на регион в субботу, 27 марта. Из-за непогоды в Махачкале размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка, а хлынувший поток воды подтопил улицы и автомобили.

Читайте также


Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

