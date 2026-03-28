Режим повышенной готовности введен на всей территории Дагестана из-за подтоплений
Власти Дагестана ввели на всей территории республики режим повышенной готовности из-за подтоплений. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации главы региона Сергея Меликова.
Уточняется, что режим повышенной готовности будет действовать до 30 марта. В Махачкале режим ЧС продолжает действовать. При этом вода на отдельных участках рек Черкес-озень и Тарнаирка начала спадать.
"Задействовано более 10 единиц специальной техники, и первые результаты уже видны: вода начала спадать в отдельных участках", – сказано в сообщении.
Кроме того, во всех пострадавших от наводнения муниципалитетах республики были развернуты оперштабы, которые координируют работу по восстановлению инфраструктуры.
В это же время власти города Дербент готовят списки пострадавших и прорабатывают вопрос о выделении материальной помощи, говорится в телеграм-канале главы города Ханлара Пашабекова. При этом ливневые сети Махачкалы были заблаговременно расчищены от грязи и мусора на протяжении пяти дней для обеспечения их бесперебойной работы, отметили в пресс-службе администрации города.
Также из-за обрушения железнодорожного моста движение поездов на участке от Хасав-Юрт до Кади-Юрт и на станции Тарки в Дагестане было приостановлено, сообщает пресс-служба РЖД. Кроме того, на станции Махачкала на 2,5 часа задерживается поезд из Москвы в Дербент.
Ожидается, что пассажиров поездов из Дербента в Москву и обратно на участке от Махачкалы до Манаса перевезут на автобусах. При этом оказались полностью отменены два пригородных поезда от Махачкалы до Дербента, а маршруты следования еще пяти поездов были сокращены.
Мощные ливни обрушились на регион в субботу, 27 марта. Из-за непогоды в Махачкале размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка, а хлынувший поток воды подтопил улицы и автомобили.