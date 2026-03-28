Горячая линия прокуратуры Дагестана открыта для пострадавших от непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Прокуратура Дагестана открыла горячую линию по вопросам соблюдения прав местных жителей, которые оказались в зоне подтопления и отключения коммунальных услуг из-за сильных дождей и ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Обращения граждан будут приниматься каждый день по телефону 8 (928) 514-05-00 или через интернет-приемную прокуратуры Дагестана.

В свою очередь, Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта из-за обрушения двух пролетов железнодорожного моста в Дагестане на фоне непогоды. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о принятия мер реагирования.

В результате случившегося никто не пострадал. По данным правительства Дагестана, движение составов осуществляется по одному из путей.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, электричество отсутствует у 327 тысяч человек. 22 бригады электриков, в составе которых находится 78 человек и 22 единицы техники, проводят аварийно-восстановительные работы.

По данным ведомства, в зоне отключения находится свыше 72 тысяч домов и 412 социально значимых объекта. Восстановить подачу света планируют к вечеру 28 марта.

Минэнерго РФ взяло на контроль ситуацию с восстановлением подачи света в Дагестане. Ведомство контактирует с региональной командой и в штатном режиме мониторит ход аварийно-восстановительных работ.

Дождь в Махачкале наблюдается с вечера 27 марта. Осадки сопровождаются сильным ветром. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 29 марта.

В Сети появились кадры с последствиями непогоды – вода проникла в дома, а автомобили с трудом проезжают по затопленным дорогам. При этом подтопления фиксируются не только в Махачкале и окраинах столицы региона, но и в Дербенте, Дагестанских Огнях.

В свою очередь, в Минприроды Дагестана заявили о размытии берегов рек Черкес-Озень и Тарнаирка, а также про осложнения гидрологической обстановки в столице республики. Специалисты занимаются устранением заторов на водоемах.

Кроме того, из-за захламления сточной канавы произошло накопление и подъем уровня дождевой воды. В результате около 20 частных домов на улице Заречной оказались затоплены. Специалисты уже провели расчистку засора. Эвакуировано 83 человека, в том числе трое детей. Кроме того, были спасены 4 человека.

На фоне произошедшего введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

