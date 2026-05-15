15 мая, 12:53

ВС России нанесли удары по предприятиям ОПК Украины

Фото: mil.ru

Вооруженные силы (ВС) России в ответ на атаки Украины по гражданским объектам РФ нанесли один массированный и два групповых удара по предприятиям вражеского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщили в Минобороны России.

Удары осуществлялись в период с 12 по 15 мая. Для этого применялось высокоточное оружие большой дальности, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также ударные беспилотники.

Под ударами оказались объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также целями атак стали военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотников, склады с боеприпасами и горючим.

Вместе с тем удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В министерстве добавили, что за неделю российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 управляемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, 3 управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 2 241 БПЛА ВСУ самолетного типа.

Кроме того, ВС РФ освободили населенные пункты Чаривное в Запорожской области и Чайковка в Харьковской области. Взять под контроль Чайковку удалось благодаря решительным действиям подразделений "Северной" группировки войск, Чаривное было освобождено силами группировки "Восток".

