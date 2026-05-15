Собянин сообщил об уничтожении уже семи БПЛА, летевших на Москву

Дежурные средства ПВО сбили и уничтожили еще два беспилотника на подлете к Москве в пятницу, 15 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

На место падения фрагментов дронов прибыли сотрудники экстренных служб города. Таким образом, число БПЛА, ликвидированных в районе столицы с начала суток, достигло семи.

Атака началась в ночь на пятницу. На местах падения обломков также работали экстренные службы.

На фоне попыток нанести удары по Москве столичный аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании.

