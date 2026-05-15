00:35

Мэр Москвы

Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили еще один украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы, в ночь на пятницу, 15 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин мессенджере МАХ.

Глава города добавил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил о ликвидации трех дронов, которые двигались на столицу в ночь на 15 мая. На места падения фрагментов также выезжали сотрудники экстренных служб.

На фоне сообщений об отражении атаки дронов были введены временные ограничения в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

