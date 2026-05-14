Власти Варшавы стали признавать однополые браки, заключенные за границей (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), рассказал мэр польской столицы Рафал Тшасковский.

В последнее время в Польше возникают ситуации, когда граждане страны, которые заключили однополые браки, хотят поменять иностранное свидетельство о браке на документ национального образца. Однако ведомства отказываются выдавать свидетельства о браке, хотя суды Польши и Суд Евросоюза обязали признавать подобные браки и выдавать документы.

"Сегодня утром мы сделали первую транскрипцию документов однополого брака в соответствии с решениями судов", – цитирует Тшасковского РИА Новости.

Заявки на перевод свидетельств будут рассматриваться "очень быстро".

Ранее суд в Италии впервые официально признал законным наличие у ребенка трех родителей. В стране был зарегистрирован ребенок, имеющий двух отцов, которые воспитывают его с рождения, а также мать, родившую его. Это решение является первым подобным в стране и позволяет внести в реестр свидетельство о рождении ребенка с двумя отцами.

