Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 21:30

В мире

Власти Варшавы стали признавать однополые браки, заключенные за границей

Фото: depositphotos/belchonock

Власти Варшавы стали признавать однополые браки, заключенные за границей (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), рассказал мэр польской столицы Рафал Тшасковский.

В последнее время в Польше возникают ситуации, когда граждане страны, которые заключили однополые браки, хотят поменять иностранное свидетельство о браке на документ национального образца. Однако ведомства отказываются выдавать свидетельства о браке, хотя суды Польши и Суд Евросоюза обязали признавать подобные браки и выдавать документы.

"Сегодня утром мы сделали первую транскрипцию документов однополого брака в соответствии с решениями судов", – цитирует Тшасковского РИА Новости.

Заявки на перевод свидетельств будут рассматриваться "очень быстро".

Ранее суд в Италии впервые официально признал законным наличие у ребенка трех родителей. В стране был зарегистрирован ребенок, имеющий двух отцов, которые воспитывают его с рождения, а также мать, родившую его. Это решение является первым подобным в стране и позволяет внести в реестр свидетельство о рождении ребенка с двумя отцами.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика