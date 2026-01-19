Определения "муж" и "жена" исключат из свидетельств о браке в Польше

Фото: depositphotos/AlexLipa

Термины "муж" и "жена" будут исключены из польских свидетельств о браке, их заменят обозначениями "первый супруг" и "второй супруг", сообщили РИА Новости в министерстве информатизации страны.

"Министр Кшиштоф Гавковский подписал распоряжение произвести изменения в документах, которые касаются гражданского состояния", – рассказали в ведомстве.

Такие изменения необходимы для возможности выдачи свидетельств о браке лицам одного пола (движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), заключившим союз в других странах и желающим легализовать его в Польше.

Ранее сообщалось, что церковные приходы в Швеции смогут отказывать в приеме на работу священников, которые не хотят венчать однополые пары. Такое решение было принято Церковным советом после дебатов. Священник, проголосовавший против, указал на то, что вопрос об отношении к однополому браку не должен иметь значения при трудоустройстве.