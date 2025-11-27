Форма поиска по сайту

Папа Римский Лев XIV запретил католикам многоженство

Фото: ТАСС/AP/Alessandra Tarantino

Папа Римский Лев XIV подписал указ о запрете католикам вступать в браки или иметь половые отношения с несколькими партнерами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.

Вопрос о многоженстве и полиамории уже обсуждался на двух саммитах в Ватикане в 2023 и 2024 годах. Причиной этому стали участившиеся случаи полигамии в Африке и рост популярности полиамории в некоторых западных странах.

В конечном итоге церковь оставила свое решение неизменным. Согласно ему, брак признается лишь между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь. Основой этого брака является эксклюзивность союза, в нем оба партнера обладают равным достоинством и правами.

В декабре прошлого года совет ученых-богословов духовного управления мусульман России разрешил заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

Генпрокуратура России заявила, что прокуратуры сразу нескольких регионов вынесли предостережения за поддержку противоречащего законодательству многоженства.

В СПЧ поддержали представление Генпрокуратуры ДУМ в связи с фетвой о многоженстве. Более того, в совете призвали запретить многоженство в России в уголовном порядке из-за опасности экстремизма.

