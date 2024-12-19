Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

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Совет ученых-богословов духовного управления мусульман России разрешил заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Об этом рассказал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

"Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги", – добавил он в беседе с РИА Новости.

В это же время мужчине не дадут заключить полигамный брак, если он не может равноценно материально обеспечивать всех жен, включая предоставление отдельного жилья для каждой из них. Кроме того, он будет обязан уделять им равное время, в зависимости от очередности.

Такой мужчина будет должен усыновить всех детей, а также оформить завещание у нотариуса. Аляутдинов подчеркнул, что эти нормы не подменяют семейное законодательство России, которое не предусматривает многоженство.

"Права женщины, которая состоит только в религиозном браке, юридически не закреплены. Наше богословское заключение поможет ей совершить необходимые действия для сохранения за собой прав", – заключил муфтий.

Ранее в соцсетях появилось интервью 40-летнего многодетного отца Ивана Сухова, который живет в трехкомнатной квартире с 3 женщинами и 14 детьми. Одно из помещений, по его словам, осталось за ним, вторая комната стала женской, а третья – мужской.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве посетила его семью и заявила, что дети Сухова учатся на семейной форме обучения, дружелюбны и воспитанны. Органы опеки также не нашли нарушения норм и требований законов России.