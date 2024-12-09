Путин образовал Совет по демографической и семейной политике

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Владимир Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политике. С соответствующим документом можно ознакомиться на портале правовой информации.

Согласно документу, Совет возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Он будет разрабатывать предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства.

Кроме того, указом глава РФ упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Документ вступил в силу со дня его подписания.

В конце ноября Матвиенко выступила с предложением провести в РФ Десятилетие семьи, указав, что в верхней палате парламента поддержат законы, направленные на поддержку семейного благополучия населения. Как она отметила, работа по утверждению ценностей семьи должна быть постоянно в фокусе внимания государства и общества, поскольку размывание, девальвация этих ценностей – одна из целей информационной, психологической войны, которую ведет Запад.

Помимо этого, Путин указывал, что уже в следующем году в России должны быть созданы условия для перелома демографической ситуации.

