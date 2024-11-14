В РФ планируют увеличить число многодетных семей к 2036 году

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Число многодетных семей в России планируется увеличить более чем до 2,7 миллиона к 2036 году с помощью Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в стране. Об этом пресс-служба Минтруда РФ сообщила на сайте.

Кроме увеличения количества многодетных семей, по результатам реализации стратегии ожидаемая продолжительности жизни достигнет отметки 81 год. Также проект направлен на повышение суммарного коэффициента рождаемости до не менее 1,8 и рост доли студенческих семей, получивших поддержку, минимум до 90%.

В министерстве подчеркнули, что реализация стратегии будет проходить в два этапа – с 2025 по 2029 и с 2031 по 2036 год.

Для того чтобы студенты заключали браки и рожали детей, нужно обеспечить их базовые потребности, заявила ранее председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Среди них – отдельное жилье и выплаты, которые бы позволили студенческой семье жить и рожать ребенка. Также молодые люди должны получить образование, поэтому нужна помощь социальной няни, пояснила депутат.